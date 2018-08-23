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Слова дрожащей Меркель прочли по губам

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© Michael Kappeler/dpa/ТАСС

© Michael Kappeler/dpa/ТАСС

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер заявила о том, что ей удалось понять, какую фразу произнесла канцлер Германии Ангела Меркель во время своего последнего приступа дрожи на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.

Эксперт уверена, что Меркель несколько раз повторила слова: «Я справлюсь» («Ich schaffe das»). Об этом Хартер сказала в комментарии для радиостанции Antenne Bayern.

Комментируя свое состояние, канцлер заявила журналистам, что оснований беспокоиться о ее здоровье нет, но на следующей встрече с премьером Дании Метте Фредериксен слушала гимн уже сидя.

Ранее профессор кафедры нервных болезней первого МГМУ имени Сеченова Ольга Воробьева предположида, что дрожь Меркель можно списать на ознобоподобный гиперкинез — болезнь нервной системы. До этого врачи предполагали, что у кацлера может быть ишемический тремор, диабет или проблемы с сосудами.

Напомним, с Ангелой Меркель как минимум трижды публично случались приступы дрожи за последнее время. Первый раз — 18 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй — 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Третий раз она видимым образом почувствовала недомогание 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Каждый раз после этого пресс-служба канцлера заявляла, что Меркель здорова и чувствует себя хорошо.

Если Меркель в действительности больна, выполнять свои обязанности канцлера ей осталось не так уж и долго. Осенью прошлого года она отказалась бороться за пост главы правительства в пятый раз и уступила пост председателя собственной партии «Христианско-демократический союз» 56-летней Аннегрет Крамп-Карренбауэр, у которой большие шансы стать новым канцлером Германии на выборах осенью 2021 года.

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