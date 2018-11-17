Самый большой остров из грязи бесследно исчез в море

Ученые рассказали, что один из самых крупных грязевых остров исчез с лица Земли. Об этом стало известно благодаря спутниковым снимкам, на которых видно, что еще в 2016 году очертания острова были заметны, а сейчас он практически потерялся из виду.

Остров появился в результате землетрясения в Пакистане, которое произошло в 2013 году. Катастрофа не только унесла из жизни сотни людей и разрушила дома, но и оставила после себя огромное количество грязи, скопившейся у береговой линии.

Со временем эти грязевые массы сформировался в остров 20-метровой высоты с шириной до 180 метров.

С 2013 года за грязевым островом наблюдали с помощью спутниковых снимков, и два года назад ученые заметили, что остров стал медленно исчезать с фотографий.

Специалисты поясняют, что землетрясение было достаточно мощным магнитудой 7,7. Из-за этого произошло четыре сильных подземных толчка, разрушивших около 20 тысяч жилых домов.

Подземные толчки в Пакистане образовались в результате столкновения Аравийской и Евразийской тектонических плит, в процессе чего между ними появились глинистые отложения, которые под давлением начали вырываться на поверхность.



Грязевые массы из смеси воды, нефти и газов под большим давлением вырывались из-под земли, и со временем скопились в высокие кучи. Их было видно даже из космоса.

Исчезновение острова

Но оказалось, что существование грязевого острова будет недолгим.



Так как остров состоял из полужидкой грязи, его поверхность начала размываться водой уже через пару месяцев. За пять лет вполне возможно, что он просто смешался с водой, — пояснили специалисты.

Ученые отмечают, что остров нельзя считать полностью исчезнувшим, так как грязевой вулкан может еще раз активироваться через несколько лет.