Ученые: как на самом деле должна выглядеть Русалочка

Последнее время в Сети активно обсуждается новая адаптация диснеевского мультфильма «Русалочка», главную роль в котором сыграет темнокожая актриса, 19-летняя Холли Бейли.

Как правило, с этим мультфильмом у всех ассоциируется рыжеволосая голубоглазая русалочка, нарисованная в 1989 году художниками Disney. Поэтому выбор актрисы для киноадаптации мультфильма вызывает множество споров.

Одни говорят про цвет кожи будущей Русалочки, другие не видят внешнего сходства с настоящей Ариэль.

Например, одна из самых частых претензий заключается в том, что у жительницы морских глубин просто не может быть темной кожи из-за недостатка солнечного света и отсутствия меланина.

Наблюдательные зрители отметили, что Русалочка жила у берегов Дании, поэтому диснеевская внешность ей подходит намного больше.

Попадаются и забавные комментарии, в которых пользователи Сети предлагают заменить вообще всех персонажей мультфильма.

Интернет-ресурс Buzzfeed пошел дальше и спросил у ученых, как могла бы выглядеть Русалочка, если такое существо было бы реальным. Специалист по эволюции морских обитателей Джозеф Шоу из Университета штата Индиана предложил свой вариант внешности Ариэль.

Ученый проанализировал разные места мирового океана, где могла бы обитать русалка, и рассказал, что от глубины и местности внешность Ариэль должна меняться.

Ариэль из коралловых рифов

Например, если бы Русалочка обитала на коралловых рифах, ее расцветка была бы очень яркой и необычной, как у современных рифовых рыбок. Хвост и кожа покрывалась бы различными пятнами и узорами.

Как и обитатели рифов, русалка должна быть миниатюрной, чтобы прятаться в кораллах от хищников.

Русалочка из открытого океана

Если Ариэль — это жительница открытого океана, то она всегда бы перемещалась со «свитой» из других русалок, как это делают многие стайные рыбы или морские черепахи.



Такие морские обитатели должны быть шустрыми, поэтому тело Русалочки будет плоским и максимально гладким. Как правило, стайные или групповые животные общаются с помощью звуковых сигналов, поэтому не исключено, что Ариэль имела бы великолепный голос.

Окраска русалки тоже изменилась бы, если бы она эволюционировала в открытом океане.

У Ариэль был бы темный окрас со спины — хвост, волосы имели бы темно-синий или серый оттенок. Живот и лицо должны быть максимально светлыми. Так хищникам сложнее отследить добычу, — пояснил Шоу.

Plus-size Ариэль

Ученый предложил и арктический вариант Русалочки. Из-за холодных вод стройная Ариэль должна была набрать подкожного жира, чтобы комфортно чувствовать себя и не замерзать. Также можно ожидать, что она будет одной из самых неторопливых, поскольку метаболизм у арктических существ очень медленный.

Яркой окраски от арктических русалочек ожидать не стоит: бледная кожа и практически прозрачный хвост помогут им смешаться с айсбергами и спрятаться от хищника.

Русалка из глубин

А вот если Ариэль будет глубоководным существом, то мультфильму нужно ставить рейтинг 16+, так как это зрелище не для слабонервных. У многих глубоководных тварей есть отросток с фонариком на голове для ориентирования на темной глубине. Возможно, Русалочка тоже обзавелась бы таким устройством в ходе эволюции.

Обитатели морских глубин слепы, поэтому у большинства глаза отсутствуют или приобретают биолюминесценцию — способность светиться. Внутренние органы Ариэль можно увидеть насквозь из-за прозрачной тонкой кожи.

Ниже представлена иллюстрация, на которой художник показал, как выглядела бы Ариэль из глубин.

Ученый Джозеф Шоу не акцентировал внимание на многих сказочных допущениях, в первую очередь, касающихся способа дыхания Русалочки, — судя по всем признакам, она не млекопитающее, но и жабр у нее нет.

