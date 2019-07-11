Ремесленник делает удивительные скульптуры из коряг, найденных на пляже

Скульптор из Вашингтона Джеффро Уитто (Jeffro Uitto) прославился в соцсетях тем, что создаёт удивительные деревянные творения из коряг, которые находит на пляжах.

На побережье штата Вашингтон есть место, где остатки природы получают второй шанс обрести славу. Я, художник, создающий магию, назвал это место «Knock on Wood» — так говорит о себе сам мастер.

Из-под талантливых рук художника по дереву выходят удивительные животные — львы, носороги, лошади, орлы, а такие тривиальные предметы, как кровать или лавочка, обретают необычный сказочный вид. Джеффро говорит, что он никогда точно не знает, как будет выглядеть его творение в окончательном варианте, но признаётся, что его бесконечно вдохновляет природа, из которой он и черпает вдохновение.



Меня действительно вдохновляет природа и весь окружающий мир. Я испытываю любовь и любопытство к предметам и бесконечности использования материалов. Хочу своим ремеслом привлечь внимание к животным, их таинственной красоте и угрозе исчезновения — рассказал американец порталу BoredPanda.

На страничку скульптора в Instagram подписались уже 37 тысяч человек, а за аккаунтом в Facebook следит больше 115 тысяч фолловеров.



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В соцсетях скульптора всегда множество восхищённых комментариев:

Это один из тех немногих случаев, когда слово «талант» не преувеличивается.

Феноменальные работы, я люблю это искусство!

Удивительный талант!

Боже мой!!! Абсолютно одарённый Художник! Я хотел бы иметь творение, созданное его руками, например Русалочку.

А вы что думаете о таком искусстве?