Симпсонов воссоздали в русской версии, показав удручающую жизнь в России
- 11 июля 2019, 10:30
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Графический дизайнер из Москвы Ленивко Квадратич, создатель канала YouTube под названием Lazy Square, решил переосмыслить культовый американский мультсериал «Симпсоны» про сатирические будни семьи из пяти человек, и воссоздал заставку сериала в российских реалиях.
В русской версии, сделанной в мрачных серых тонах, действие происходит в провинциальном городке, наполненном обречённостью и безнадёгой, которой пропитан даже чёрный от фабричной копоти воздух. Гомер Симпсон, инспектор по безопасности Спрингфилдской атомной электростанции, становится охранником, который проводит весь день в телефоне и тащит с работы всё, что плохо лежит. Мардж — не заботливая мать, а скандальная, разочарованная в жизни женщина, ругающаяся в магазине. Барт Симпсон больше не озорной шутник, а жестокий хулиган-гопник, отбирающий ценные вещи у детей. Лиза — яростный активист и талантливый саксофонист, показана грустной маленькой девочкой, которая играет на одной из улиц, когда к ней подходят зловещие полицейские с дубинками. Как и в оригинальном мультфильме семья собирается вечером перед телевизором и там под звуки цыганской народной песни между ними разыгрывается безобразная ссора.
Симпсоны оказали большое влияние на меня и миллионы людей во всём мире. Я всегда хотел сделать пародийную версию с местным колоритом моей страны. И вот я сделал это — рассказал автор видео порталу BoredPanda.
Ролик, производящий довольно удручающее впечатление, за короткое время набрал почти 2 миллиона просмотров.
Мнение об альтернативной заставке «Симпсонов» разделилось. И пока одни восхваляют автора и его фантазию, другие обвиняют его в использовании самых распространённых клише и стереотипов, а также демонизации России.
Дочь походу вообще домой не вернулась после наезда ментов.
У главы семейства на машине наклеечки «Спасибо деду за победу» и «Можем повторить». Прям 100% попадание)
Барт успел отжать скейт, продать мобилу, купить вмазку и ширнуться. Прошаренный, может даже губером станет.
В конце в телевизоре должен бы был быть Киселев.
Граждане России которые плохо вели себя в этой жизни, в следующей жизни снова будут гражданами России
Нереалистично — в моем городе заводы не работают ((
Душевно, но электроплита у подъезда это враньё, её на металл увезут за 5 минут.
Дочь там походу самая адекватная, но ей больше всех не повезло…
У меня передозировка духовностью и великодержавностью…
И жёлтая лампа ведь как чеховское ружье сыграла. Автор, ты большой молодец, респект тебе, это очень круто.
Я не могу остановится смотреть. Зашёл и сегодня пересмотреть
Интересно, что большинство негативных комментариев написали западные интернет-пользователи, которые не поверили, что российские реалии так выглядят.
Самые избитые клише! В России всё так серо, никто не улыбается и столько насилия, да, конечно! Даже если это сделано русским, я чувствую какую-то пропаганду или горечь против собственной страны. Это мои мысли после просмотра этого.
Ну, имя парня-автора не русское, и название написано не на русском… так что всё это кажется немного странным и вне контекста.
Плюс песня «ederlezi» — гимн цыганского народа.
Выглядит более американской версией, чем русской, если быть честным, лол!
Это будущее Америки, если мы позволим олигархам продолжать делать вид, что у нас есть демократия… и дуракам, которые следуют за ними.
Какое неуважительное отношение к своей стране.
Мне это совсем не нравится… даже песня… она называется Ederlezi и это традиционная цыганская песня… и все клише про Россию собрали… даже не смешно.
Пффф, я думал, что они выше того, чтобы потворствовать стереотипам.
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