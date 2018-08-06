Симпсонов воссоздали в русской версии, показав удручающую жизнь в России

Графический дизайнер из Москвы Ленивко Квадратич, создатель канала YouTube под названием Lazy Square, решил переосмыслить культовый американский мультсериал «Симпсоны» про сатирические будни семьи из пяти человек, и воссоздал заставку сериала в российских реалиях.

В русской версии, сделанной в мрачных серых тонах, действие происходит в провинциальном городке, наполненном обречённостью и безнадёгой, которой пропитан даже чёрный от фабричной копоти воздух. Гомер Симпсон, инспектор по безопасности Спрингфилдской атомной электростанции, становится охранником, который проводит весь день в телефоне и тащит с работы всё, что плохо лежит. Мардж — не заботливая мать, а скандальная, разочарованная в жизни женщина, ругающаяся в магазине. Барт Симпсон больше не озорной шутник, а жестокий хулиган-гопник, отбирающий ценные вещи у детей. Лиза — яростный активист и талантливый саксофонист, показана грустной маленькой девочкой, которая играет на одной из улиц, когда к ней подходят зловещие полицейские с дубинками. Как и в оригинальном мультфильме семья собирается вечером перед телевизором и там под звуки цыганской народной песни между ними разыгрывается безобразная ссора.

Симпсоны оказали большое влияние на меня и миллионы людей во всём мире. Я всегда хотел сделать пародийную версию с местным колоритом моей страны. И вот я сделал это — рассказал автор видео порталу BoredPanda.

Ролик, производящий довольно удручающее впечатление, за короткое время набрал почти 2 миллиона просмотров.



Мнение об альтернативной заставке «Симпсонов» разделилось. И пока одни восхваляют автора и его фантазию, другие обвиняют его в использовании самых распространённых клише и стереотипов, а также демонизации России.

Дочь походу вообще домой не вернулась после наезда ментов.

У главы семейства на машине наклеечки «Спасибо деду за победу» и «Можем повторить». Прям 100% попадание)

Барт успел отжать скейт, продать мобилу, купить вмазку и ширнуться. Прошаренный, может даже губером станет.

В конце в телевизоре должен бы был быть Киселев.

Граждане России которые плохо вели себя в этой жизни, в следующей жизни снова будут гражданами России

Нереалистично — в моем городе заводы не работают ((

Душевно, но электроплита у подъезда это враньё, её на металл увезут за 5 минут.

Дочь там походу самая адекватная, но ей больше всех не повезло…

У меня передозировка духовностью и великодержавностью…

И жёлтая лампа ведь как чеховское ружье сыграла. Автор, ты большой молодец, респект тебе, это очень круто.

Я не могу остановится смотреть. Зашёл и сегодня пересмотреть

Интересно, что большинство негативных комментариев написали западные интернет-пользователи, которые не поверили, что российские реалии так выглядят.

Самые избитые клише! В России всё так серо, никто не улыбается и столько насилия, да, конечно! Даже если это сделано русским, я чувствую какую-то пропаганду или горечь против собственной страны. Это мои мысли после просмотра этого.

Ну, имя парня-автора не русское, и название написано не на русском… так что всё это кажется немного странным и вне контекста.

Плюс песня «ederlezi» — гимн цыганского народа.

Выглядит более американской версией, чем русской, если быть честным, лол!

Это будущее Америки, если мы позволим олигархам продолжать делать вид, что у нас есть демократия… и дуракам, которые следуют за ними.

Какое неуважительное отношение к своей стране.

Мне это совсем не нравится… даже песня… она называется Ederlezi и это традиционная цыганская песня… и все клише про Россию собрали… даже не смешно.

Пффф, я думал, что они выше того, чтобы потворствовать стереотипам.

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