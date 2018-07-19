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С космодрома Плесецк запустили ракету с четырьмя военными спутниками

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© Алексей Филиппов/POOL/ТАСС

© Алексей Филиппов/POOL/ТАСС

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя военными спутниками.

«Проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России», — приводит ТАСС сообщение военного ведомства.

Отмечается, что старт ракеты «Союз-2.1в» прошел в штатном режиме.

Позже от ракеты-носителя отделился блок выведения «Волга» с четырьмя спутниками, сообщает агентство со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что выведение спутников на расчетные орбиты займет несколько часов.

Как отмечает ТАСС, это уже второй пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.

Ранее сообщалось, что 27 мая во время старта с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз» в нее ударила молния. Инцидент произошел примерно через 10 секунд после запуска ракеты.

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