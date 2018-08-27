В Нижнем Тагиле тысячи мигрантов получили прописку в бане и поликлинике
- 10 июля 2019, 17:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Оригинальный способ массовой регистрации мигрантов освоил 56-летний житель Нижнего Тагила.
Ему удалось прописать в нежилом помещении, где находятся баня и поликлиника, в общей сложности три с половиной тысячи иностранцев.
«В ОП № 19 возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконной миграции», — сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, эти факты были выявлены в ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал», проводившейся полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ.
В результате проверки выяснилось, что мигрантов прописали в здании, в котором, помимо поликлиники и бани, размещаются автосервис и спортивный клуб.
Ранее сообщалось, что суд приговорил жителя Екатеринбурга к четырем с половиной годам колонии строгого режима за прописку мигрантов. С августа по сентябрь 2017 года он зарегистрировал в своей квартире 198 иностранцев. С каждого мужчина брал по 500 рублей.
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