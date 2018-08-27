В Нижнем Тагиле тысячи мигрантов получили прописку в бане и поликлинике

Оригинальный способ массовой регистрации мигрантов освоил 56-летний житель Нижнего Тагила.

Ему удалось прописать в нежилом помещении, где находятся баня и поликлиника, в общей сложности три с половиной тысячи иностранцев.

«В ОП № 19 возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконной миграции», — сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, эти факты были выявлены в ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал», проводившейся полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ.

В результате проверки выяснилось, что мигрантов прописали в здании, в котором, помимо поликлиники и бани, размещаются автосервис и спортивный клуб.

Ранее сообщалось, что суд приговорил жителя Екатеринбурга к четырем с половиной годам колонии строгого режима за прописку мигрантов. С августа по сентябрь 2017 года он зарегистрировал в своей квартире 198 иностранцев. С каждого мужчина брал по 500 рублей.