В Москве пресечена попытка продажи несовершеннолетней за 500 тысяч рублей

Полиция задержала мужчину, который продал в кафе на востоке Москвы девушку 2003 года рождения за 500 тысяч рублей.

Как сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова, преступная деятельность была пресечена, поскольку сделка по продаже человека проходила в рамках оперативных мероприятий.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».

Иванова также рассказала агентству о том, что подозреваемый познакомился с несовершеннолетней девочкой в соцсети, а затем привез ее в Москву для сделки из другого региона России.

Ранее сообщалось, что в столице полиция предотвратила попытку продажи девушки 1999 года рождения в сексуальное рабство за границу за 1,5 миллиона рублей.