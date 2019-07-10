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Найдено главное отличие мозга обычного человека и убийцы

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  • 10 июля 2019, 12:51
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная группа нейробиологов провела крупное исследование, в ходе которого выяснила, в чем главные отличия мозга обычного человека и убийцы, совершившего тяжкие преступления.

Над этим вопросом на протяжении многих лет работали ученые, пытаясь понять, что заставляет человека идти на убийства. С помощью новых технологий визуализации мозга ученые смогли сравнить мозговую деятельность разных людей.

Теория о том, что по форме черепа или визуализации мозговой активности можно определить преступника еще не доказана, поэтому все исследования носят экспериментальный характер.

Авторы нового исследования под руководством Кента Килема проанализировали мозг 808 заключенных, осужденных за насильственные действия разной тяжести.

В рамках исследования специалисты условно разделили преступников на три категории: убийцы, преступники, совершившие насилие без дальнейшего убийства, и осужденные за преступления с минимальным применением насилия (хранение наркотиков, проституция, и т д).

Проанализировав работу мозга каждого из заключенных, ученые сравнили показатели с мозгом обычных людей.

Оказалось, что у убийц было заметно меньше серого вещества в орбитальных лобных и передних височных долях, чем у других испытуемых. А у участников из второй и третьей группы мозг ничем не отличался.

Авторы работы продолжат исследования в этом направлении.

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