найти ×
   
  • USD +0.03
    63.80
  • EUR +0.10
    71.56
СохранитьСохранено0
×

001810

В SpaceX рассказали о пожаре на производстве корабля Starship

Small 8c0837760a
  • 10 июля 2019, 11:48
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© SpaceX

© SpaceX

На производстве американской компании SpaceX в городе Коко штата Флорида произошел пожар. Сообщается, что возгорание началось в одном из складских помещений комплекса.

На этом производстве строится один из прототипов Starship. Starship представляет собой многоразовый транспортный космический корабль, предназначенный для обслуживания орбиты Земли, а также Луны и Марса.

Он займется доставкой спутников на околоземную орбиту и за ее пределы с более низкой предельной стоимостью за запуск, чем нынешние аппараты Falcon.

После возгорания компания провела собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что пожар начался рано утром 8 июля. Примерно в 10 утра преданные фанаты Илона Маска и компании SpaceX, постоянно следящие за онлайн-трансляцией производственной площадки, увидели черный дым.

Как оказалось, еще до появления густого черного дыма на производстве сработала пожарная сигнализация и на объект выехали пожарные машины.

Экстренные службы быстро устранили очаг возгорания. Сообщается, что пострадавших нет.

Сейчас на сайте компании появилось сообщение, что причина пожара так и не установлена, поэтому расследование продолжается. Посчитаны убытки производства, которые составили около 100 тысяч долларов.

Это не первое подобное происшествие на площадке в Коко. В общей сложности Илон Маск потерял на таких экстренных ситуациях около 650 тысяч долларов за последние несколько лет.

Так как пожар удалось устранить всего за несколько минут, работы на производстве быстро возобновились. Сейчас в Коко уже построили первый прототип Starship, который недавно протестировали.

Сейчас компания готовится к полноценным летным испытаниям прототипа корабля.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
11135338читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
01553144читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

573724360читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

16038555читать позжечитаю позже