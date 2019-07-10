В SpaceX рассказали о пожаре на производстве корабля Starship

На производстве американской компании SpaceX в городе Коко штата Флорида произошел пожар. Сообщается, что возгорание началось в одном из складских помещений комплекса.

На этом производстве строится один из прототипов Starship. Starship представляет собой многоразовый транспортный космический корабль, предназначенный для обслуживания орбиты Земли, а также Луны и Марса.

Он займется доставкой спутников на околоземную орбиту и за ее пределы с более низкой предельной стоимостью за запуск, чем нынешние аппараты Falcon.



После возгорания компания провела собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что пожар начался рано утром 8 июля. Примерно в 10 утра преданные фанаты Илона Маска и компании SpaceX, постоянно следящие за онлайн-трансляцией производственной площадки, увидели черный дым.

Как оказалось, еще до появления густого черного дыма на производстве сработала пожарная сигнализация и на объект выехали пожарные машины.

Экстренные службы быстро устранили очаг возгорания. Сообщается, что пострадавших нет.



Сейчас на сайте компании появилось сообщение, что причина пожара так и не установлена, поэтому расследование продолжается. Посчитаны убытки производства, которые составили около 100 тысяч долларов.

Это не первое подобное происшествие на площадке в Коко. В общей сложности Илон Маск потерял на таких экстренных ситуациях около 650 тысяч долларов за последние несколько лет.

Так как пожар удалось устранить всего за несколько минут, работы на производстве быстро возобновились. Сейчас в Коко уже построили первый прототип Starship, который недавно протестировали.

Сейчас компания готовится к полноценным летным испытаниям прототипа корабля.