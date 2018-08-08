Путин выставил Обаму лжецом

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что экс-президент США Барак Обама не выполнил часть договоренностей по Украине, достигнутых в 2014 году во время их совместного телефонного разговора.

«Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]. Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться», — заявил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.



Российский лидер в очередной раз отверг обвинения во вмешательстве в выборы в США и назвал «собачьей чушью» доводы о том, что на волеизъявление американского народа оказали серьезное влияние комментарии блогеров в интернете, передает ТАСС.

По мнению Владимира Путина, президент США Дональд Трамп выиграл выборы 2016 года благодаря лучшему пониманию ожиданий американских избирателей. «За предыдущие несколько лет, 10 лет, допустим, при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону. И именно это обстоятельство поняли те, кто вел предвыборную кампанию господина Трампа, и он сам понял. И он отработал на этой площадке», — отметил Путин.

Также Путин упомянул, что власти Украины на выборах 2016 года открыто поддерживали Хиллари Клинтон, а не Трампа. «Здесь секрета нет никакого», — сказал он. Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Украина неизбежно вернутся к союзническим отношениям.

Напомним, оскароносный американский режиссер Оливер Стоун в очередной раз взял интервью у Владимира Путина в рамках съемок нового документального фильма об Украине. В разговоре с режиссером Путин, среди прочего, рассказал о своем отношении к политике предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Так, инцидент в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года, он назвал провокацией Порошенко для удержания власти.

В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм «Украина в огне», посвященный событиям Евромайдана в Киеве. Тогда он взял интервью не только у Владимира Путина, но и у бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, в июне 2017 года Стоун снял четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным». Премьера новой документальной ленты «В борьбе за Украину» состоится 19 июля в 21:00 на телеканале «Россия 1».

