Уровень радиации на подлодке «Комсомолец» оказался в 100 000 раз выше нормы

Участники первой совместной российско-норвежской экспедиции к затонувшей в 1989 году советской атомной подлодке К-278 «Комсомолец» зафиксировали возле нее уровень радиации, превышающий допустимый в 100 тысяч раз.

«Мы исследуем пробы подробнее после возвращения на берег. Уровень, установленный нами здесь, — 100 Бк/л», — заявила руководителя экспедиции Хильде Элисе Хельдал, передает ТАСС со ссылкой на норвежский телеканал TV2 .



В последний раз уровень радиации у затонувшей субмарины замеряла российская экспедиция в 2007 году, и тогда он был несколько ниже. Это означает, что утечка радиации на погибшей подложке продолжается, хотя и не представляет, по мнению Хельдал, большой опасности. «Можно спокойно есть рыбу из этих северных районов», — заверила она журналистов.



Во время новой экспедиции было сделано наблюдение: из вентиляционного отверстия в рубке «Комсомольца» время от времени поднимается облако пыли. «Это может указывать на „пульсирующий“ характер загрязнения», — отметила руководитель экспедиции, предположив, что отверстие непосредственно связано с реактором подлодки, а радиоактивное облако появляется в результате подводного течения.

Участники экспедиции вели подводную фото- и видеосъемку. Кадры затонувшей подлодки показали европейские телеканалы, также их можно посмотреть на YouTube.

Советская атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море в результате пожара, причины которого так и не были установлены. «Комсомолец» стал единственной субмариной проекта 685 «Плавник» и за шесть лет своей эксплуатации успел поставить абсолютный рекорд по глубине погружения среди подводных лодок — 1027 метров. На такой глубине эта подлодка могла вести огонь, оставаясь недосягаемой для существующих на тот момент противолодочных средств.

На начальном этапе развития аварии погибли 2 члена экипажа из 69 находившихся на борту, затем подлодка всплыла на поверхность, ее атомный реактор был заглушен, а команда несколько часов пыталась бороться с пожаром, но успеха не достигла. Субмарина стала тонуть, экипаж эвакуировался на спасательных плавсредствах, потеряв утонувшими и замерзшими более половины личного состава. Советскому флоту и авиации удалось спасти из воды 30 моряков, трое из которых впоследствии скончались. Вместе с подлодкой на глубине в 1658 метров остались лежать ядерные боеприпасы.

Дата гибели АПЛ «Комсомолец» 7 апреля 1989 года провозглашена в Российской Федерации Днем памяти погибших подводников.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что радиоактивное загрязнение грозит Москве. Это произойдет в случае ведения небезопасных строительных работ на территории захоронения отходов московского завода полиметаллов в Москворечье.