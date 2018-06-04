Трамп огрызнулся на оскорбления от посла Великобритании

Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на посла Великобритании Кима Дэррока, в опубликованных британской прессой конфиденциальных письмах которого ранее нашли оскорбления в адрес президента США.

«Психованный посол, которого Великобритания всучила Соединенным Штатам, вовсе не тот, кем следует восхищаться, а очень тупой парень. Ему следовало бы обсудить со своей страной и премьер-министром Мэй их провальные переговоры по Brexit, а не злиться на мою критику того, как это было сделано», — написал Трамп в Твиттере.

Президент добавил, что в США британского посла знают как «напыщенного дурака». Попытки Терезы Мэй договориться с Брюсселем об условиях Brexit Трамп назвал «катастрофой»

Накануне Трамп уже критиковал и Кима Дэррока, и уходящую в отставку с поста премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Сначала он негативно оценил работу, которую Мэй провела по выводу Великобритании из ЕС, назвав ее «бардаком», а по поводу Дэррока заявил, что в США посла не любят и плохо о нем думают. «Мы больше не будем иметь с ним дело», — пообещал президент. Он также добавил, что хорошая новость для Великобритании заключается в том, что у нее скоро будет новый премьер.

Сама Тереза Мэй выступила в защиту посла Дэррока, подчеркнув, что он «по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра», несмотря на скандал с утечкой конфиденциальной переписки, в которой назвал Трампа некомпетентным и ранимым политиком, способным закончить свой президентский срок позором.

Напомним, наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании местные СМИ называют экс-главу МИД королевства Бориса Джонсона. Того же мнения придерживаются и в Белом доме. Джонсон выступает за скорейший выход страны из Евросоюза, даже без заключения соглашения об условиях такого выхода, что грозит Лондону серьезными финансовыми потерями и проблемами в Северной Ирландии.