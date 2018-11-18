Люди поделились поразительными фото вещей, которые познаются в сравнении

У каждого человека есть свой уникальный жизненный опыт и порой только сравнительные фото могут показать, насколько сильно меняется мир вокруг за годы или как по-разному похожие вещи выглядят рядом друг с другом. Интернет-пользователи поделились снимками со впечатляющей разницей, которые заставят вас взглянуть на привычную реальность под другим углом. И это как раз тот случай, когда можно с уверенностью сказать: всё познаётся в сравнении.

1. «Тогда и сейчас: больной раком выздоровел»

2. «На одном фото — Ашер только попал в наш дом в 2012 году. На втором фото — наш пёс сегодня»

3. «У нас две худые кошки и одна толстая»

4. «Один клён с разницей в 11 дней»

5. «Знак лыжни летом и зимой»

6. «Фильм против реальной жизни»

7. «Мой брат и его друг. Обоим по 13 лет. Нас всегда веселила разница в их росте»

8. «Город до и после урагана»

9. «Лицо моей жены в день нашей свадьбы по сравнению с тем, когда она встретила своего кумира, секс-символа из 80-х, Роба Лоу»

10. «Окно курильщика и окно здорового человека»

11. «Мой мейн-Кун и моя американская короткошерстная кошка»

12. «Китайский исследовательский корабль по сравнению с кораблём Христофором Колумбом „Санта-Мария“. Они оба жили в одну эпоху»

13. «Размер торнадо по сравнению с размером ветряных мельниц»

14. «Графика тогда против графики сейчас»

15. «Мой пёс на пляже и в душе после прогулки по песку»

16. «Даже почти через 25 лет после падения берлинской стены, разницу в типах лампочек в западной и восточной частях Германии всё ещё можно увидеть из космоса»

17. «Человеческий скелет по сравнению со скелетом гориллы»

18. «Пушистый корги и гладкошёрстный»

19. «Мозг акулы по сравнению с мозгом дельфина»

20. «Когти орла очень большие даже по сравнению с когтями крупных хищников»

21. «Мы живём рядом с океаном, вот так выглядит дверная ручка снаружи и внутри»

22. «Разница между норвежским солдатом 75 лет назад и сегодня»

23. «Барселона днём и ночью»

24. «Мои джинсы против джинсов моей жены. Я 192 см, она 158 см»

25. «Эмоции моей собаки, когда я возвращаюсь домой и когда ухожу на работу»

26. «Телефон моей мамы с 1998 года против моего телефона с 2018 года»

27. «Актёры сериала „Чернобыль“ и реальные люди, которых они сыграли»



28. «Самый маленький компьютер в мире по сравнению с рисовым зёрнышком»

29. «Лестницы, построенные в 1829 году, против лестниц из 2005»

30. «Мой кот год сидел на диете, делал физические упражнения и похудел»

31. «Сравнение количества правшей и левшей в моей школе наглядно видно на дверных ручках»

32. «Один ключ активно использовали 12 лет, а другой всё это время лежал дома»

33. «Загар на моей руке по сравнению с моей же ногой»

Какая фотография впечатлила вас больше всего?

А чтобы ещё больше восхититься нашим удивительным миром, посмотрите на близнецов на одном портрете, которые похожи как две капли воды, но всё-таки очень разные.