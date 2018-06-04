найти ×
   
  • USD
    63.77
  • EUR
    71.46
СохранитьСохранено0
×

-206229

Девушка упала на рельсы на станции метро «Тверская»

Small f1a6d446e0
Николай Галкин/ТАСС

Николай Галкин/ТАСС

На станции «Тверская» московского метро девушка упала на рельсы.

Она выжила, отделавшись незначительными травмами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, инцидент привел к задержке в движении поездов на Замоскворецкой линии, поскольку для спасения пассажирки было отключено электричество от контактного рельса.

В настоящее время движение поездов полностью восстановлено, сообщили на горячей лини столичной подземки.

По информации РЕН ТВ, у девушки диагностированы легкие ушибы.

Как сообщил «Ридусу» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, около 21:35 уроженка Саранска 1991 года рождения уронила телефон на пути. Потянувшись за смартфоном, она потеряла равновесие и упала на пути перед пребывающим электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение с девушкой уже не успел.

Согласно предварительному диагнозу, у пострадавшей сотрясение головного мозга, ушибы тела и множественные ссадины.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00120

Мать обругавшего Путина журналиста пожалела сына

Small f78f8d6c11
© social media

© social media

Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал журналистам том, как мать грузинского телеведущего Георгия Габунии — заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе — отреагировала на скандал с его оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина и его семьи.

«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», — рассказал Гвритишвили газете «Московский комсомолец».

80-летняя Джульетта Вашакмадзе в один из периодов своей жизни профессионально работала телеведущей, журналисткой и режиссером, став крупной фигурой грузинского телевидения. Способности ее сына Гвритишвили оценил крайне низко, обозвав «придурком», который популярен в Грузии лишь потому, что подыгрывает оппозиции.

Напомним, 7 июня ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. Копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России.

В тот же день у здания, где расположена редакция «Рустави 2», собрался стихийный митинг недовольных граждан, из-за чего телеканал прервал вещание на одну ночь и заявил об угрозах в адрес журналистов. Участники митинга потребовали уволить Габунию и отстранить от работы руководство телеканала. В результате Георгий Габуния не был уволен, а лишь отстранен от работы на телеканале на два месяца.

Госдума предложила правительству рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Грузии. С предложением установить блокаду Грузии со стороны российской границы — «закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии» — также выступил Рамзан Кадыров. Телеведущего Георгия Габунию глава Чечни назвал «мразью и подонком», а также урожденным трусом и бесполым существом.

Сам Владимир Путин выступил против введения санкций против Грузии и против возбуждения уголовного дела в отношении Габунии. «Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», — сказал президент.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
10065047читать позжечитаю позже
Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
532373138читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

102970читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

23460740читать позжечитаю позже