Девушка упала на рельсы на станции метро «Тверская»
- 09 июля 2019, 22:32
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На станции «Тверская» московского метро девушка упала на рельсы.
Она выжила, отделавшись незначительными травмами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, инцидент привел к задержке в движении поездов на Замоскворецкой линии, поскольку для спасения пассажирки было отключено электричество от контактного рельса.
В настоящее время движение поездов полностью восстановлено, сообщили на горячей лини столичной подземки.
По информации РЕН ТВ, у девушки диагностированы легкие ушибы.
Как сообщил «Ридусу» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, около 21:35 уроженка Саранска 1991 года рождения уронила телефон на пути. Потянувшись за смартфоном, она потеряла равновесие и упала на пути перед пребывающим электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение с девушкой уже не успел.
Согласно предварительному диагнозу, у пострадавшей сотрясение головного мозга, ушибы тела и множественные ссадины.
Войти через социальные сети: