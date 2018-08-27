Саакашвили сломал руку пожилой женщине в суде Одессы
- 09 июля 2019, 22:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время потасовки, произошедшей в Малиновском районном суде Одессы, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой женщине.
Саакашвили и его сторонники устроили акцию протеста у здания суда, где проходило оглашение приговора по делу о незаконном приобретении здания завода «Краян» мэром Одессы Геннадием Трухановым.
Пытаясь прорваться в зал заседания, Саакашвили ударил пожилую одесситку, оказавшуюся у него на пути. В результате пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу № 1, где у нее диагностировали перелом руки, сообщает ФАН.
Суд же в итоге оправдал Труханова и других фигурантов дела.
Как отмечает издание, Саакашвили является давним оппонентом одесского градоначальника и неоднократно заявлял о причастности Труханова к коррупции.
Ранее сообщалось, что Михаилу Саакашвили приписали скандальную речь ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
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