Саакашвили сломал руку пожилой женщине в суде Одессы

Во время потасовки, произошедшей в Малиновском районном суде Одессы, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой женщине.

Саакашвили и его сторонники устроили акцию протеста у здания суда, где проходило оглашение приговора по делу о незаконном приобретении здания завода «Краян» мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Пытаясь прорваться в зал заседания, Саакашвили ударил пожилую одесситку, оказавшуюся у него на пути. В результате пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу № 1, где у нее диагностировали перелом руки, сообщает ФАН.

Суд же в итоге оправдал Труханова и других фигурантов дела.

Как отмечает издание, Саакашвили является давним оппонентом одесского градоначальника и неоднократно заявлял о причастности Труханова к коррупции.

Ранее сообщалось, что Михаилу Саакашвили приписали скандальную речь ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.