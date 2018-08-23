Московский школьник получил ожоги 60% тела, играя со огнем

Из-за неосторожного обращения с огнем московский школьник получил ожоги 60% кожи.

Об этом сообщила «360» бабушка мальчика.

Как рассказал телеканалу осведомленный источник, инцидент произошел в московском районе Косино-Ухтомский еще 5 июля. Недалеко от детской площадки школьники нашли бутылку с жидкостью для розжига. Облив ей кусты и дерево, 11-летний мальчик поджег их, в результате чего огонь перекинулся на кроссовки. Он успел их вовремя потушить, после чего решил показать своим друзьям, что сможет сделать тоже самое и с огнем на своей одежде. Не послушав приятелей, пытавшихся его отговорить, он облил себя жидкостью в районе бедер и ягодиц.

Когда же он поджег одежду, потушить ее он уже не смог. Попытки друзей помочь ему не увенчались успехом. Погасить огонь удалось только неизвестной прохожей, накрывшей горящего мальчика одеялом.

Как сообщает «МК», полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай и намерена завершить проверку. Однако отчим пострадавшего утверждает, что его пасынок не виноват в случившемся, и обвиняет во всем хулигана, который состоит на учете в полиции.

По информации издания, получивший сильные ожоги школьник сейчас находится в искусственной коме.