Собака подружилась с оленем и побегала с ним наперегонки

В интернете обсуждают видео, снятое предположительно рядом с каким-то парком. В кадре можно увидеть оленя и собаку породы питбуль, стоящих по разные стороны забора. Животные какое-то время смотрят друг на друга, словно о чём-то договариваются, а потом срываются места в забег наперегонки вдоль забора. Ролик набрал 12 тысяч лайков на портале Reddit и в общей сложности свыше 800 тысяч просмотров.

Интернет-пользователям понравился ролик, и теперь они активно обсуждают, что за короткие диалоги происходят между зверями перед забегами.

Пёс: Ну, что слабо меня обогнать? Олень: Пфффф…

Это когда твой отец бежит немного медленнее, чем ты, чтобы позволить себя обогнать и почувствовать себя чемпионом.

Хорошо парень олень просто даёт собаке быть впереди.

Собака такая: Гав-гав!

Олень: Кто ты?.. Что происходит?

Собака: Ничего не спрашивай, мы просто БЕЖИМ!!!

Я не знал, что такое возможно между такими разными животными, но мне это нравится!

Согласен, серьёзно! Я никогда не видел, чтобы олени так себя вели.

Собаки, особенно одомашненные, являются животными высокого интеллекта и способны быть компаньоном для любых других зверей.

Когда-то я жил на довольно большой огороженной территории, и однажды ночью вышел на улицу и увидел стадо оленей, было темно, но их было, как минимум четверо. Они бегали по периметру забора взад и вперед наперегонки с моими собаками. Это была одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо видел! К сожалению, я не умею снимать импровизированное видео, поэтому у меня нет доказательств, и я думаю, что мне никто не поверит. Поэтому этот ролик действительно удивительный для меня.

А мне кажется, этот олень хочет убить эту собаку, вероятно, потому, что у него поблизости есть олененок.

Люди видят тут «дружбу», а я чувствую, что на самом деле собака попыталась бы убить этого оленя, если бы не забор, и этот олень просто смущён.

Хвост собаки активно виляет! Поэтому мы можем уверенно предположить, что они просто играют.

Пёс играет, нагибаясь и соблазняя оленя, чтобы бежать с небольшим фальстартом. Посмотрите, как он опускает грудь вниз и вверх, и как он танцует.

Домашние собаки не имеют инстинкта охоты на животных в четыре раза больше их размера. Волки охотятся стаями. Эта собака не думает «Эй, я могу убить и съесть это». Для справки, собака друга нашла прячущегося олененка примерно такого же размера, как и она сама, когда мы однажды были в лагере, и прежде чем мы могли что-либо сделать, чтобы вытащить его, обнюхал задницу оленя, а затем попытался заставить его бегать с наперегонки. Оленёнок убежал в лес, чтобы спрятаться и подождать маму. Собаке даже не пришло в голову его съесть. Он думал, что это ещё одна собака, с которой он может побегать. Я видел, как собаки нападают на диких животных, таких как кролики, их поведение очень отличается и становится агрессивным. Там нет таких танцев и поклонов.

А вы как думаете, пёс и олень играют или пытаются напасть друг на друга?