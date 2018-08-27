10+ смешных животных, которые случайно попали на уличные фото Google

Камеры Google Street view следят за миром с 2007 года, что делает возможным побывать на другом конце света, не вставая с дивана. Компания закрепила видеокамеры ко всем видам транспорта и даже установила их на людей, чтобы в кадр попадали самые неожиданные сцены с необычных ракурсов. На фотографиях вы не увидите никакого позирования или отфотошопленных снимков, просто люди и животные занимаются своими делами в естественной среде обитания. И порой под всевидящее око Google попадают очень смешные, нелепые и странные сцены, глядя на которые хочется сказать «Ух ты!» или «Что тут, чёрт возьми происходит?!». Собрали для вас забавные фото зверей, которые случайно попали в объектив уличных камер.

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Какой снимок впечатлил вас больше остальных?

Звери вообще любят появляться в неожиданных местах, особенно там, где их вообще не должно быть. Но вот же они!

А ещё животные любят появиться на каком-нибудь торжестве и испортить праздничную фотографию. Или украсить. Решать вам.

Неожиданного и незваного гостя можно также увидеть за окном. Причём, даже на верхних этажах небоскрёбов.

И даже дикие звери не всегда приходят с плохими намерениями. Некоторые животные желают просто поздороваться с человеком и мимоходом завоевать его сердце.