Почему в древности планету населяли животные-гиганты

Американские специалисты опубликовали исследование, в котором рассказали, почему животные, населявшие нашу планету миллионы лет назад, были такими крупными.

Авторы работы напомнили, что около 100 миллионов лет назад на месте пустыни Сахара был водоем, который являлся домом для многих морских обитателей. Об этом свидетельствуют не только геологические, но и палеонтологические доказательства.

Некоторые находки поражают своими размерами, уточнили ученые.

В рамках нового исследования специалисты изучали вымерших животных мелководья древнего Транссахарского морского пути.

Ученые построили компьютерную модель, согласно которой море достигало площади 3000 квадратных километров и глубины 50 метров, соединяя ископаемый океан Тетис с Атлантикой.

Напомним, что сейчас на месте этого океана находится Черное, Средиземное и Каспийское море.

Согласно палеонтологическим находкам, берега покрывали мангровые заросли, а в самом водоеме обитали полутораметровые кальмары, змеи длиной 12 метров и гигантские крокодилы, акулы и рыбы.

Такой размер морских животных объясняется эффектом островного гигантизма, благодаря которому оказавшиеся в изоляции и безопасности организмы при достаточном количестве ресурсов могут увеличиваться из поколения в поколение, — рассказали палеонтологи.

Возможно, «Сахарское море» и было таким безопасным водоемом.