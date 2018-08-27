Извержение вулкана Райконе попало на спутниковые снимки

На спутниковые снимки попал момент извержения вулкана Райколе на Курилах. Выброс лавы был настолько мощным, что дым поднялся выше облаков, и его могли заметить даже космонавты МКС.

Ученые признаются, что извержение, случившееся 22 июня, стало для них неожиданностью, так как никаких термальных аномалий и предпосылок к активности вулкана не наблюдалось.

Напомним, что вулкан находится на необитаемом острове Райкоке в северо-западной части Тихого океана, недалеко от Сахалина. Последний раз он извергался в 1924 и 1778 годах.

Около двух недель ученым понадобилось, чтобы восстановить сценарий извержения вулкана. Райколе вышел из спячки примерно в 4:00 по местному времени 22 июня 2019 года. Его «разбудил» сильный поток пепла и вулканических газов, вышедший из его кратера.

Как рассказали астронавты МКС, густой шлейф дыма поднялся, а затем втянулся в кружащийся шторм в северной части Тихого океана.

Снимок внизу был сделан уже утром 22 июня. Это изображение вулканического шлейфа, который поднимается вверх узкой струей, а потом рассеивается.

Вулканологи поясняют, что извержение на острове Райкоке не представляло опасности для людей, так как остров необитаемый.

Единственное, чем вулкан мог навредить людям, это пепел с мелкими остатками камней и вулканического стекла, который поднялся в воздух. По нашим оценкам, он поднялся на расстояние 13−17 километров, что представляла огромную опасность для самолетов, — рассказали ученые.

К счастью, никаких аварий не произошло. Также извержение вулкана сильно сказалось на экосистеме острова. Если до этого на Райколе что-то и обитало, то теперь это точно необитаемый остров.