Малахов записал видеообращение к Зеленскому из-за отмены телемоста

Телеведущий Андрей Малахов записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором попросил у президента Украины защиты для журналистов телеканала NewsOne: Василию Голованову и Елене Кирик стали поступать угрозы после объявлении о планах провести телемост Киев — Москва.

«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к гаранту конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы „слуги народа“ — журналисты, четвертая власть, — а также члены их семей не пострадали», — заявил Малахов.

Напомним, 7 июня российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne объявили, что проведут 12 июля телемост в прямом эфире, во время которого жители двух стран смогут задать друг другу вопросы. Телешоу получило название «Надо поговорить». Телеведущий Дмитрий Киселев признал, что идея телешоу позаимствована из истории: в 1980-е годы журналисты Фил Донахью и Владимир Познер проводили телемосты между США и СССР. С российской стороны ведущими нового телемоста были заявлены Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Власти Украины анонс телемоста встретили враждебно. Сразу несколько представителей исполнительной и законодательной власти, включая премьер-министра Владимира Гройсмана, раскритиковали идею проведения телемоста и потребовали отмены мероприятия.

8 июля редакция украинского телеканала NewsOne сообщила об отмене телемоста со ссылкой на «массированную информационную атаку». «В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких», — было сказано в сообщении.

Представители NewsOne заявили, что такие действия в отношении телеканала «возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы». «Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», — отметили на канале.