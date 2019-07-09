«Время истекает»: эксперты предупредили США о возросшем риске дефолта

Вашингтонский некоммерческий аналитический Центр двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center) опубликовал на своем сайте сообщение, в котором предупредил Соединенные Штаты о скором наступлении «дня X» — срока, когда правительство США не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета. По расчетам специалистов, этот день может наступить уже в середине сентября.

«Дефолт, полагают аналитики, может произойти в первые две недели сентября. Это эксперты связывают с более низкими, чем ожидалось, прогнозами налоговых поступлений», — передает РБК.

Ранее ожидалось, что «день X» для США может настать в период с октября по ноябрь, и администрации вместе с конгрессменами можно было тянуть с решением о повышении потолка заимствований до глубокой осени. Однако федеральные доходы оказались ниже прогнозов из-за падения сборов подоходного налога с предприятий, что, в свою очередь, вызвано налоговой реформой президента Дональда Трампа.

«Участники переговоров по бюджету должны знать: время истекает», — отметил директор по экономической политике центра Шай Акабас.

Напомним, внутриполитическая дискуссия о госдолге США актуализировалась в ноябре 2018 года, когда президент Дональд Трамп пообещал, что страна полностью расплатится с кредиторами уже к концу его второго президентского срока при условии, что американцы переизберут его главой государства. Тогда экономисты заподозрили Трампа в невежестве и заявили, что отдавать долги Вашингтону вовсе необязательно, однако дискуссии не прекратились, равно как и стремительный рост самого американского госдолга.

За восемь лет правления предыдущего президента США, Барака Обамы, долг страны удвоился. Рост госдолга выше отметки в 22 триллиона долларов при Трампе связан с увеличением расходов Министерства обороны и необходимостью покрыть выпадающие расходы от уменьшения налогов. В Вашингтоне всерьез обсуждается предложение принять закон, который позволил бы федеральному правительству занимать деньги без ограничений.



Госдолг США состоит из двух частей: внутриправительственного (примерно четверть от общей суммы) и публичного (остальные три четверти). В первом случае речь идет о задолженности бюджета США перед правительственными агентствами, в том числе государственными пенсионными фондами. Во втором — о казначейских ценных бумагах, которые очень популярны у инвесторов во всем мире, как внутри США, так и за рубежом. Крупнейшими внешними кредиторами США являются Китай, Япония и Ирландия, хотя Пекин на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном вложения в американские ценные бумаги сократил.

