Парень забавно поухаживал за цветами соседки и прославился

Британка Лорен Френч рассказала в соцсетях забавную историю. Женщина собралась на две недели в Нью-Йорк и стала думать, кто бы мог позаботиться о её комнатных цветах, пока она отсутствует. Выбор пал на соседского парня по имени Джек, и парень доказал, что это было отличной идеей. Житель Лондона решил, что растения нужно не только поливать и опрыскивать, но и развлекать их по мере возможности. Этим он и занялся.

Едва я прилетела в Нью-Йорк, как вскоре Джек отправил мне эти фотографии. Я так смеялась. Джек — лучший! Он всегда делает такие забавные, остроумные вещи и постоянно заставляет нас улыбаться. Он просто самый классный человек на свете! — рассказала довольная Лорен.

Британец ухаживал за пятью растениями и, по его словам, он всем уделил внимание. Читал цветам книгу, играл с ними в настольные игры, угощал бутербродами и даже выпил с растениями по коктейльчику.

Лорен выложила эту историю на своей странице в Твиттер, и она быстро стала вирусной, собрав в общей сложности больше 200 тысяч лайков, а также была опубликована на портале Reddit, на сайте BoredPanda и многих других. Пользователи пришли в восторг от заботливости и чувства юмора британца и даже позавидовали его подопечным растениям.

Это растение живёт лучше, чем я!

А можно попросить вашего соседа, чтобы он и обо мне позаботился пару недель?

Хочу себе такого друга.

Ты такой замечательный человек, я хочу, чтобы ты был моим соседом по комнате!

Играть в карты с растением? Это нелепо! Все знают, что они жульничают, и у них самые лучшие лица в покере.

Цветок выглядит обезвоженным, это состояние очень распространено после чрезмерного потребления алкоголя.

Эти милые снимки заставляют меня хотеть иметь соседа по квартире :D

Кстати, пожалуйста, посмотрите на корни растения. С ним что-то не так. Возможно, он был слишком сухим или слишком влажным в течение длительного периода. Или получал слишком много прямых солнечных лучей. Листья таких растений должны быть более вертикальными. А вообще ты супер милый, и я люблю эти фотографии!

Классная история, миру нужно больше таких людей, как Джек!

А кто ухаживает за вашими цветами, когда вы уезжаете?