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Спонсора телеигры «Своя игра» уличили в финансовых махинациях

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© ru.wikipedia.org

© ru.wikipedia.org

Налоговые органы установили, что производящая канцелярские товары фирма Erich Krause вывела в офшор на Кипре почти 300 млн рублей под видом оплаты рекламы в популярной телевизионной программе НТВ «Своя игра».

В итоге Арбитражный суд Москвы обязал бывшего спонсора интеллектуальной телевикторины заплатить 44,6 млн рублей неуплаченных налогов и штрафов.

«Спорный контрагент в действительности услуги не оказывал и оказывать не мог, являлся технической компанией, созданной в офшорной юрисдикции для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России», — говорится в решении суда.

Необоснованная налоговая выгода была выявлена во время выездной проверки за период с 2013 по 2015 год.

В результате проведенного расследования выяснилось, что кипрский офшор так и не снял рекламный ролик для Erich Krause, а его созданием занималось АО «Офис Премьер» — эксклюзивный дистрибьютор товаров бренда в России. В реальности стоимость ролика составила сумму, которая в 15 раз меньше переведенной в кипрскую фирму.

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