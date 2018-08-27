«Молния!»: стремительно бегущая к воде черепаха шокировала интернет

В интернете обсуждают удивительное видео с черепахой, которая бежит к воде. Сначала животное медленно разворачивается, а потом ускоряется и невероятно быстро для таких маленьких лапок добирается до водоёма, вдребезги разбивая все стереотипы. Пользователей поразила молниеносная скорость черепахи, которых в народе считаются одними из самых медлительных зверей. Ролик был опубликован под названием «Черепаха бежит к воде. Вся моя жизнь была ложью» и уже собрал 27 тысяч лайков и больше 200 тысяч просмотров.

Под видео, опубликованном на портале Reddit, уже более 600 комментариев, в которых юзеры поражаются черепахе-молнии, а владельцы этих животных подтверждают их стремительность:

Оо, что я сейчас увидел?! Бегающая черепаха!

Моя жизнь тоже была ложью!

Судя по всему, у зайца никогда не было шансов :)

Любой, кто когда-либо имел в питомцах черепаху, знает, как быстры эти маленькие ублюдки.

Да, вы поворачиваетесь на одну секунду, и крошечный парень уже вне поля зрения.

Когда мне было 12, у меня был красноухая черепаха, которую я назвал "быстрой" по уважительной причине.

Теперь я действительно очень хочу черепаху, мать её!

У меня была одна черепаха, и она убежала. Никто мне не верит.

Я владел двумя пустынными черепахами в качестве домашних животных, они также бегают короткими очередями.

Без шуток, черепахи — маленькие молнии, когда им хочется. Наша совершенно бесстрашная сумела сбежать из бассейна и спрыгнуть с палубы (второго этажа). Выжила, получила один маленький скол на раковине и прожила ещё одно десятилетие. Они очень прочные засранцы.

У черепах невероятно медленный метаболизм, поэтому они могут долго жить с серьёзными травмами. Это одна из причин по которым людям необходимо останавливаться и убирать их с дороги. Я видел, как печатают 3D-панцири для них! Черепахи на самом деле могут пережить многое.

Я завёл черепаху, и она определенно не такая медленная, как я думал. И, видимо, они действительно успешно справляются с побегом.

Стоит только отвернуться, они бегут. Наша русская черепаха любит бродить по заднему двору. Но как только мы теряли бдительность, она шла в гору, независимо от того, где мы её оставили. Как будто она хочет быть королём горы или что-то в этом роде. Странное и одновременно удивительное животное.

У нас то же самое. Она проползает под нашими воротами и взбирается на холм, и если мы недостаточно быстры, она теряется в живых изгородях.

Черепаха просто ищет вершину, чтобы передать сигнал бедствия)

А вы знали, что черепахи так быстро бегают?

