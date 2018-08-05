Boston Dynamic показала новые способности робота Atlas

Компания Boston Dynamic продолжает тренировать своих роботов и учить их выполнять разные сложные задачи. Например, недавно в Сети появилось видео, на котором робот-гуманоид Atlas самостоятельно пробирается сквозь завалы по неровной поверхности.

Напомним, что Atlas — это человекоподобный робот-атлет, которого представили в 2015 году. Одним из самых ярких появлений с его участием стал ролик, где он выполняет сальто назад.

Сначала робот прыгает на небольшие выступы разных размеров, демонстрируя устойчивые и очень плавные движения, а потом выполняет сальто назад с самого большого куба. Atlas группируется, как настоящий атлет, и уверенно приземляется обеими ногами на маты.



Сейчас же инженеры Boston Dynamic поработали над ловкостью и равновесием робота. Они обучили его самостоятельно оценивать окружающую территорию и распределять нагрузку.

До этого разработчики самостоятельно контролировали каждый шаг Atlas: удаленный оператор через камеру оценивал обстановку и принимал решение о том, в какое место робот должен поставить ногу. Из-за этого робот передвигался очень медленно.

Поэтому инженеры улучшили алгоритмы управления робота. В новом видео можно увидеть, как Atlas преодолевает неровности на своем пути.



Ориентироваться на местности роботу помогает алгоритм планирования и видеокамеры. Планировщик, опираясь на изображение с камеры, просчитывает самый простой и быстрый путь, минуя выступы и другие препятствия.

Благодаря компактным габаритам Atlas может протискиваться боком в узких проемах.