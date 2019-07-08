Доктор создаёт удивительные творения из риса и удивляет интернет

Доктор из Бангкока завоевал тысячи поклонников в соцсетях благодаря своему необычному увлечению — создавать удивительные фигурки из риса. Всё началось случайно, когда мужчина захотел приготовить на обед нечто особенное, результат творчества, опубликованный в интернете, очень понравился людям. Сейчас у врача-кулинара, известного в Сети под именем Peaceloving Pax, 128 тысяч фолловеров в Instagram и 190 тысяч подписчиков на Facebook. Съедобное искусство включает в себя фигурки различных зверюшек — от котов и собак до пингвинов и лисичек, а также известных персонажей из кинофильмов и мультфильмов — от Пикачу и дроида ВВ-8 до Гермионы Грейнджер и профессора Снегга. Давайте посмотрим!

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Подписчики восхищаются вкусным творчеством доктора и пишут, что это слишком мило для еды.

Художник очень талантлив! Мне нравятся персонажи, которых он выбирает.

Это всё удивительно и выглядит так вкусно! Жаль, что у меня нет терпения, энергии, времени и денег (более того, я уверен, что всё бы испортил), чтобы сделать что-то даже близкое к этому.

Хорошее ремесло. Я хотел бы попробовать это, независимо от того, кто создатель… доктор, моряк или дорожный рабочий.

Они слишком милые! Кто осмелится их съесть? :О

Я не знаю, чем восхищаться больше — насколько очаровательны эти создания или насколько искусен художник. Мне нравятся все!

Очень мило, но я шокирован тем, что у врача есть столько свободного времени… лол.

Кстати, такое искусство очень распространено в Японии с большим социальным давлением на женщин, что они должны делать что-то подобное каждый день для школьных обедов своего ребенка.

Если бы я получал такой обед каждый день, я бы умер с голоду. Слишком мило, я не могу это есть.

Восхитительные произведения искусства! Вера в человечество: +100

А что вы думаете о таком творчестве? Поделитесь своим мнением с нами в комментариях!