Экологи нашли 900 млн гектаров земли, куда можно высадить деревья

Экологи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили свободные 900 миллионов га свободной земли, которую можно использовать во благо нашей планеты.

Ученые предложили высадить деревья на территории, которая еще свободна от населенных пунктов и сельскохозяйственных участков. Если 900 млн га превратятся в зеленый массив, это поможет сохранить 205 гигатонн углекислого газа, поясняют специалисты.

Чтобы замедлить процесс глобального потепления, можно посадить на Земле миллиард гектаров леса. Конечно, это не решит всю проблему, но хоть как-то поможет очистить воздух.

Не секрет, что деревья, как и океаны, собирают углекислый газ из атмосферы, поэтому иссушение водоемов или вырубка лесов со временем приводит к выбросу углерода и увеличению температуры.

Авторы нового исследования предложили действенный, но непростой способ — высадить большое количество деревьев на свободные участки планеты.

Наше исследование показывает, что восстановление лесов является наилучшим и самым доступным на сегодняшний день решением для борьбы с климатическими изменениями. Но мы должны действовать быстро, поскольку новым лесам потребуются десятилетия, чтобы созреть и начать очищать воздух, — пояснил Томас Краутер, соавтор исследования.

Чтобы оценить свободные ресурсы планеты ученые проанализировали 78 744 спутниковых снимков. Затем экологи построили компьютерную модель, которая на основе данных о почве, климате и незанятости земель определила, сколько деревьев можно высадить на каждом из снимков.

Оказалось, что сейчас на Земле есть около 900 миллионов гектаров свободного места. Самое большое количество деревьев можно посадить в шести странах: России, США, Канаде, Бразилии, Австралии и Китае. Например, наша страна может вырастить на себе 151 миллион гектаров леса.