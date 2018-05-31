Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил журналисту телекомпании «Рустави 2», что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия этой страны.

При этом Онищенко отметил, что в настоящее время, согласно существующим данным, нет необходимости введения запрета на импорт грузинского вина.

Однако он добавил, что в случае проявления какой-либо страной недружественных действий в отношении России правительство может запретит импорт любой продукции вне зависимости от ее качества.

Беседа с корреспондентом грузинского телеканала состоялась в Люксембурге, где депутат в составе российской делегации участвует в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Напомним, Россия ввела запрет на импорт вина из Грузии в 2006, объяснив это претензиями к качеству продукции. Вина и коньяки из Грузии стали снова поступать на российский рынок только в июне 2013 года.

Геннадий Онищенко руководил Роспотребнадзором с октября 1996 по октябрь 2013 года.