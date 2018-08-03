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Федор Конюхов приземлился в Крыму на самолете с солнечными батареями

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© facebook.com

© facebook.com

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов прилетел из Москвы в Крым, совершив первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщает РИА Новости.

Конюхов утром в пятницу, 5 июля, вылетел с аэродрома «Северка» в Подмосковье вместе с главой федерации планерного спорта России Сергеем Рябчинским.

Однако вечером в пятницу полет пришлось прервать из-за окончания светового дня и остановиться на ночлег в городе Темрюк в Краснодарском крае.

Утром в субботу полет был возобновлен и благополучно завершился Тобаско под Евпаторией, рассказали в штабе организации полета.

Экипаж преодолел 1700 километров, — отметил собеседник агентства.

Изначально планировалось остановиться на ночлег в Анапе, однако из-за непогоды путешественникам пришлось изменить маршрут и приземлиться в Темрюке, отмечает газета «Известия».

Самолет «Летающая лаборатория» оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Размах крыла самолета — 25 метров, вес — 900 килограммов.

Как ранее сообщал «Ридус», сын и организатор экспедиций Федора Конюхова Оскар рассказал, что отец готовится к трем воздушным экспедициям.

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