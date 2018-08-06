Два ребенка пострадали и один погиб в ДТП с пятью машинами под Москвой
- 06 июля 2019, 17:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Подмосковье в результате столкновения пяти автомобилей погиб ребенок.
Кроме того, четыре человека — двое взрослых и двое детей — получили ранения различной степени тяжести.
ДТП произошло на 63-м км трассы М-11, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, отмечает РЕН ТВ.
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