Два ребенка пострадали и один погиб в ДТП с пятью машинами под Москвой

В Подмосковье в результате столкновения пяти автомобилей погиб ребенок.

Кроме того, четыре человека — двое взрослых и двое детей — получили ранения различной степени тяжести.

ДТП произошло на 63-м км трассы М-11, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, отмечает РЕН ТВ.