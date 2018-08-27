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Сын замглавы района протащил по асфальту зацепившегося за авто полицейского

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© youtube.com

© youtube.com

В городе Кинешме Ивановской области сын заместителя главы района сбил на машине полицейского и протащил его несколько метров по асфальту.

Инцидент произошел в пятницу, 5 июля.

Сотрудник полиции на парковке у торгового центра попросил водителя предъявить документы, так как тот «совершал агрессивные маневры», сообщает портал IvanovoNews.

Однако находящийся за рулем молодой человек не отреагировал на требование стража порядка и надавил на газ, сбив полицейского, который зацепился рукой за дверь автомобиля.

В результате выяснилось, что машиной управлял 19-летний сын замглавы района, у которого нет водительских прав.

Сотрудник полиции получил ушибы и ссадины. По данному факту возбуждено уголовное дело, отмечает издание.

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Комментарии (1)

  • Small 85660bad30
    Денис Шубинсегодня, 18:11

    Безумно жаль, что все так обернулось для подводников. Естественно, что на прощании не только родственники и сослуживцы, но и глава города. Он, как патриот, обязан проводить в последний путь настоящих героев Петербурга, на которых должен равняться каждый. Думаю, если бы мероприятие не было закрытым, народу было бы куда больше. Горе объединяет.

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