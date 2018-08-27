Сын замглавы района протащил по асфальту зацепившегося за авто полицейского

В городе Кинешме Ивановской области сын заместителя главы района сбил на машине полицейского и протащил его несколько метров по асфальту.

Инцидент произошел в пятницу, 5 июля.

Сотрудник полиции на парковке у торгового центра попросил водителя предъявить документы, так как тот «совершал агрессивные маневры», сообщает портал IvanovoNews.

Однако находящийся за рулем молодой человек не отреагировал на требование стража порядка и надавил на газ, сбив полицейского, который зацепился рукой за дверь автомобиля.

В результате выяснилось, что машиной управлял 19-летний сын замглавы района, у которого нет водительских прав.

Сотрудник полиции получил ушибы и ссадины. По данному факту возбуждено уголовное дело, отмечает издание.