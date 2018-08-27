Сын замглавы района протащил по асфальту зацепившегося за авто полицейского
- 06 июля 2019, 16:11
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В городе Кинешме Ивановской области сын заместителя главы района сбил на машине полицейского и протащил его несколько метров по асфальту.
Инцидент произошел в пятницу, 5 июля.
Сотрудник полиции на парковке у торгового центра попросил водителя предъявить документы, так как тот «совершал агрессивные маневры», сообщает портал IvanovoNews.
Однако находящийся за рулем молодой человек не отреагировал на требование стража порядка и надавил на газ, сбив полицейского, который зацепился рукой за дверь автомобиля.
В результате выяснилось, что машиной управлял 19-летний сын замглавы района, у которого нет водительских прав.
Сотрудник полиции получил ушибы и ссадины. По данному факту возбуждено уголовное дело, отмечает издание.
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