Тест: Выберите кофе, а мы расскажем о вас всю правду

Тип кофе, который вы предпочитаете пить, может рассказать о вашей личности гораздо больше, чем вы думаете — так утверждает клинический психолог, доктор Рамани Дурвасула (Ramani Durvasula), который провёл целое исследование на эту тему.

Учёный проанализировал характер тысячи человек, пьющих кофе, оценил психологические черты их личностей, включая интроверсию и экстраверсию, терпение и перфекционизм, доброту и бдительность, чувствительность и социальную смелость.

По итогам эксперимента, психолог сделал вывод, что выбор кофе может многое говорить о характере человека и вывел общие черты людей, которые предпочитают тот или иной вид кофе. Результаты этого любопытного исследования были опубликованы на портале PsychCentral. А вам мы предлагаем пройти тест, основанный на работе учёного, чтобы узнать о себе всю правду.

Согласны с результатами? Поделитесь своим мнением в комментариях, а тест отправьте своим друзьям-кофеманам, пусть тоже узнают о себе правду!