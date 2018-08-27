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Тест: Выберите кофе, а мы расскажем о вас всю правду

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  • 06 июля 2019, 01:11
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Тип кофе, который вы предпочитаете пить, может рассказать о вашей личности гораздо больше, чем вы думаете — так утверждает клинический психолог, доктор Рамани Дурвасула (Ramani Durvasula), который провёл целое исследование на эту тему. 

Учёный проанализировал характер тысячи человек, пьющих кофе, оценил психологические черты их личностей, включая интроверсию и экстраверсию, терпение и перфекционизм, доброту и бдительность, чувствительность и социальную смелость. 

По итогам эксперимента, психолог сделал вывод, что выбор кофе может многое говорить о характере человека и вывел общие черты людей, которые предпочитают тот или иной вид кофе. Результаты этого любопытного исследования были опубликованы на портале PsychCentral. А вам мы предлагаем пройти тест, основанный на работе учёного, чтобы узнать о себе всю правду. 

Согласны с результатами? Поделитесь своим мнением в комментариях, а тест отправьте своим друзьям-кофеманам, пусть тоже узнают о себе правду!

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