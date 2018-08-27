Два человека погибли на перевернувшемся в Черном море прогулочном катере

Прогулочный катер перевернулся в Черном море около поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края.

На борту судна находились, по предварительным данным, 43 человека.

Все они были доставлены на берег спасателями.

Двое из них скончались на берегу, медики не смогли их реанимировать, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Южного федерального округа.

Инцидент произошел на расстоянии около 100 метров от берега.

По одной из версий, катер был перегружен пассажирами, отмечают «Новые Известия».