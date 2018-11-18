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Под Архангельском мужчина облил бензином родителей и поджег

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В Архангельской области местный житель, отметив свой день рождения, поссорился с родителями и в порыве гнева облил их бензином, а затем поджег.

Кроме того, мужчина расплескал топливо по всему дому, который тоже запалил.

Отец мужчины скончался от ожогов в больнице, матери удалось спастись, выпрыгнув во время пожара из окна.

Дом и находящееся в нем имущество сгорели полностью, сообщается на сайте прокуратуры Архангельской области.

Что интересно, обвиняемый в убийстве, в покушении на убийство и в уничтожении имущества мужчина свою вину не признал.

Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд.

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