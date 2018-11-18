Под Архангельском мужчина облил бензином родителей и поджег
- 05 июля 2019, 18:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Архангельской области местный житель, отметив свой день рождения, поссорился с родителями и в порыве гнева облил их бензином, а затем поджег.
Кроме того, мужчина расплескал топливо по всему дому, который тоже запалил.
Отец мужчины скончался от ожогов в больнице, матери удалось спастись, выпрыгнув во время пожара из окна.
Дом и находящееся в нем имущество сгорели полностью, сообщается на сайте прокуратуры Архангельской области.
Что интересно, обвиняемый в убийстве, в покушении на убийство и в уничтожении имущества мужчина свою вину не признал.
Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд.
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