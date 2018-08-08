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В Москву приедет «родственник» робота Boston Dynamics

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  • 05 июля 2019, 15:10
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

В Москве с 13 по 14 июля 2019 года на Воробьевых горах пройдет известный фестиваль Geek Picnic, посвященный науке, технологиям и современным гаджетам.

Впервые в этом году на фестивале покажут четвероногого робота Laikago, созданного китайской компанией Unitree Robotics. Сообщается, что робот создан по прототипу известного SpotMini от компании Boston Dynamics.

Китайский робот получил свое имя в честь советской собаки-космонавта Лайки.

Как поясняют сами разработчики, полет собаки в космос — один из самых ярких символов стремления человека к познанию неизвестного.

Лайка — это четвероногий робот с электрическим двигателем. Каждая конечность Laikago имеет по три степени свободы, что позволяет легко передвигаться вперед, назад, боком, а также выполнять некоторые акробатические номера.

Ноги крепятся к корпусу через два электропривода, а, кроме них, еще по одному двигателю установлено между сегментами ног.

Вес робота составляет 22 килограмма, а его размеры — 0,56×0,35×0,6 метра.

Несмотря на свою миниатюрность, робот очень устойчивый и подвижный. На видео внизу можно посмотреть, как Laikago справляется со стрессовыми ситуациями. Например, когда ее пинают и нужно сохранить равновесие.

Длинные ноги робота умеют складываться, поэтому робот удобен в транспортировке.

В Laikago также есть возможность управления с помощью обычного джойстика. На фестивале Geek Picnic можно будет сделать селфи с роботом и даже поуправлять им.

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