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Коты на задних лапах: 10+ смешных снимков от фотографа-кошатника

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  • 05 июля 2019, 16:36
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Швейцарский фотограф Алексис Рено (Alexis Reynaud) обожает наблюдать за кошками и их причудливыми повадками. Вдохновившись забавными выходками пушистых созданий, швейцарец решил создать целую серию с фотографиями котов, которые стоят на задних лапах.

Эта идея возникла, после наблюдений за поведением моей кошки. Когда она вставала на задние лапы, я подумал, что она — реинкарнация кота в сапогах. Поэтому я решил сделать фотогалерею из единственных в своем роде портретов кошек, которые стоят на задних лапах. Так родилась серия «Standing Cats». Когда кошки поднимаются на две лапы, они как по волшебству становятся похожими на нас, людей — рассказал о своей идее фотограф.

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А ваш котик любит стоять на задних лапах?

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