Раскрыто жестокое убийство времен палеолита

Судмедэксперт Елена Краниоти из Университета Крита и ее коллеги решили раскрыть загадочное преступление эпохи палеолита. В их распоряжении оказался поврежденный череп человека, жившего около 30 000 лет назад в Европе.

Останки, получившие название череп Чокловина, обнаружили в 1941 году в Румынии. Это был отлично сохранившейся череп с двумя насильственными повреждениями — проломами в правой части черепа.

Несмотря на то, что череп нашли более 70 лет назад, его практически никак не изучали. Специалисты из Университета Крита решили это исправить.

Ученые использовали компьютерную томографию, чтобы точнее исследовать деформации черепа. Оказалось, что в местах перелома не было никаких следов заживления, поэтому ученые исключили возможность, что после удара Чокловин выздоровел.

Специалисты также изучили края костей в месте раны, чтобы выяснить, когда произошло повреждение. Дело в том, что если череп был изувечен уже после смерти, то в местах перелома будут острые и неаккуратные края, так как старые и сухие кости ломаются не так, как «живые».

Анализ показал, что травмирование черепа произошло как раз во время смерти Чокловина, — пояснили авторы исследования.

Дальше ученым предстояло выяснить, как человек получил такие серьезные травмы — удар по голове или падение. Так как череп хорошо сохранился, ученые смогли оценить характер ран. Первая рана имела протяженную форму, тогда как вторая (круглое повреждение) была небольшая, но глубокая.

В результате второго удара мелкие обломки костей попали внутрь черепа, пояснили специалисты. Характер удара говорит о том, что на человека напали и ударили тяжелым предметом.

Ученые воссоздали обстоятельства нападения в лаборатории, чтобы выяснить точную схему удара. Сценарии, в том числе и варианты обычного падения, показали, что раны получены двумя разными способами.

Скорее всего, сначала Чокловин упал во время бега или быстрой ходьбы, после чего ему нанесли удары по голове. Возможно, его преследовали, — пояснили авторы работы.

Не исключено, что до падения человек был ранен, но это невозможно выяснить, так как у ученых есть только череп погибшего.

Это одно из самых убедительных доказательств насильственной смерти времен палеолита, заключили специалисты.