Путешественники поделились самыми провальными фото из поездок

Все мы любим делать фотографии в отпуске, чтобы сохранить воспоминания и рассказать миру о самых красивых и увлекательных местах нашей планеты. Соцсети полнятся великолепными пейзажами, красочными снимками архитектуры и колоритных жителей разных стран. Однако бывает такое, что люди проезжают тысячи километров, чтобы увидеть достопримечательность мечты, но что-то идёт не так. То погода против, то реставраторы, то прохожие с кривыми руками. Путешественники поделились провальными кадрами из туристических поездок, на которых запечатлели своё фиаско. Собрали для вас самые ужасные и смешные снимки.

1. «Сегодня я наконец-то увидел мост Золотые Ворота»

2. «Проехал тысячи миль, чтобы увидеть Биг Бен»

3. «Я проснулся в 3 часа ночи и поднялся на Мачу-Пикчу, чтобы увидеть рассвет»

4. «Потратил шесть часов на поездку на автобусе, чтобы увидеть вид из Кельштайнхауса „Орлиное гнездо“ Гитлера в Баварии, Германия»

5. «Я копил всю свою жизнь на путешествие мечты на гору Фудзи. Вот лучшая фотография оттуда»

6. «Запланировала поездку мечты в Китай. Вот как выглядела Великая Китайская стена»

7. «Гора Эверест. Вид на пик из Непала»

8. «Четыре дня похода по грязи в Мачу-Пикчу привели к этому великолепному виду»

9. «Полетел в Национальную галерею в Лондоне, чтобы увидеть „Подсолнухи“ Ван Гога (бесплатный вход). А там узнал, что картину одолжили на другую выставку с ценой за вход в 25 долларов»

10. «Это я смотрю на прекрасный Большой Каньон»

11. «Я ехал 21 час на гору Ренье, она была скрыта в тумане в течение нескольких дней»

12. «Я пролетел 10+ часов, чтобы увидеть замок Нойшванштайн в Германии»

13. «Поехали в Дом Бальо в Барселоне»

14. «Я очень хотел увидеть гору Рашмор»

15. «Мои родители тоже хотели увидеть гору Рашмор. Вид потрясающий!»

16. «Поднялся на вершину горы Фудзи, чтобы увидеть восход солнца в 04.30, но было туманно, мокро и холодно»

17. «Пролетел 6000 км, чтобы посмотреть картину „Ночной дозор“ Рембрандта»

18. «8 часов полёта, 5 недель ожидания и час езды на автобусе, чтобы увидеть Утёсы Мохер. У тумана были другие планы»

19. «Я отправился в трёхнедельный поход вокруг горы Манаслу в Гималаях. Маленькая её часть однажды выглянула сквозь облака»

20. «Я пролетел 13 часов, чтобы увидеть Великую Китайскую стену»

21. «Путешествовал в Виттенберг, Германия, в 2011 году, чтобы увидеть дверь церкви, к которой Мартин Лютер прибил свою диссертацию. Она была на восстановлении»

22. «Хотел увидеть мост Золотые Ворота, вот что я получил»

23. «Пролетел 9000 миль, чтобы подняться на пик Адамс в 2:30 утра для легендарного зрелища восхода солнца. Восхитительный вид»

24. «Вот почему были изобретены селфи-палки»

25. «Наша поездка на вулкан Везувий»

А у вас случалось такое фиаско в путешествиях? Расскажите нам в комментариях!

Кстати, перед поездкой в отпуск не забудьте купить солнцезащитный крем, потому что с солнцем шутки плохи, ведь оно всегда смеётся последним.