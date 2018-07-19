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10 грустных иллюстраций о Русалочке, которая попала в загрязнённый океан

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  • 04 июля 2019, 13:33
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Датский писатель Ганс Христиан Андерсен (Hans Christian Andersen) написал сказку «Русалочка» в 1836 году, с тех пор по ней было снято множество мультиков и фильмов. Прошло больше 180 лет, мир изменился, и экология — тоже. Немецкая художница Штефани Хермес (Stephanie Hermes) подумала, а что если бы Русалка жила в наши дни, и поняла, что сказочной красавице пришлось бы обитать в очень загрязнённом океане. Тогда иллюстратор создала серию «The Little Trashmaid», в которую вошли десять милых, но грустных рисунков о современной Русалочке.

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А как вы улучшаете экологическую обстановку и боретесь с загрязнением окружающей среды? Сортируете отходы? Озеленяете пространство? Поделитесь с нами своими способами в комментариях!

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