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В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В работе принадлежащих корпорации Facebook Inc. интернет-сервисов, включая социальную сеть Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp произошел глобальный сбой, затронувший в том числе и российских пользователей.

Посты в Facebook и Instagram грузятся с задержкой, а WhatsApp недоступны к просмотру, загрузке и пересылки большинство фото- видео- и аудиофайлов. Жалобы на их работу начали поступать днем 3 июня и продолжаются до сих пор.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из Германии, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Аргентины и Уругвая, сообщает ТАСС.

В нормальном для себя режиме в России продолжают работать социальная сеть «ВКонтакте», Twitter и Telegram.

По время обсуждения причин сбоя российские блогеры заподозрили, что к этому имеет отношение «Роскомнадзор», и даже стали распространять соответствующие сообщения, однако ни само ведомство, ни российские государственные СМИ не публиковали никакой информации о причастности «Росокомнадзора» к проблемам в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Официальный комментарий ведомства «Ридусу» оперативно получить не удалось.

Это не первый глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Трудности в работе этих интернет-сервисов наблюдались в прошлом месяце, и тогда Facebook объяснил сбой «изменением конфигурации».

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