Во время извержения вулкана в Италии погиб турист

Во время извержения вулкана на итальянском острове Стромболи, входящем в группу Липарских (или Эолийских) островов, погиб турист, сообщает информационное агентство ANSA.

Кроме того, еще один находившийся на склоне вулкана турист пострадал.

Пока неизвестно, гражданами каких стран являются эти люди.



По данным агентства, находящиеся на острове в деревне Джиностра очевидцы сообщают, что там тоже могут быть пострадавшие.

Вулкан на острове Стромболи активизировался в среду, 3 июля. В настоящее время по его склонам стекает лава.

Семь Липарских островов расположены в Тирренском море к северу от Сицилии.