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Минсельхоз решил регулировать сбор грибов и ягод

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© DPA/TASS

© DPA/TASS

Министерство сельского хозяйства РФ может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов и ягод, а также орехов, березового сока и лекарственных растений, сообщает ФАН.

Проект постановления правительства, разработанного ведомством, опубликован на портале правовых инициатив для общественного обсуждения.

В пояснительной записке к документу отмечается, что все вышеперечисленные дикоросы являются ценным пищевым ресурсом, а продукция на их основе обладает высоким экспортным потенциалом.

Поэтому предлагается закрепить за ведомством полномочия «по нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов», сто позволит решить проблемы в данной отрасли, отмечает агентство.

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