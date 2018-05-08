Минсельхоз решил регулировать сбор грибов и ягод
- 03 июля 2019, 19:56
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Министерство сельского хозяйства РФ может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов и ягод, а также орехов, березового сока и лекарственных растений, сообщает ФАН.
Проект постановления правительства, разработанного ведомством, опубликован на портале правовых инициатив для общественного обсуждения.
В пояснительной записке к документу отмечается, что все вышеперечисленные дикоросы являются ценным пищевым ресурсом, а продукция на их основе обладает высоким экспортным потенциалом.
Поэтому предлагается закрепить за ведомством полномочия «по нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов», сто позволит решить проблемы в данной отрасли, отмечает агентство.
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