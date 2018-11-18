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Путин уволил трех генералов

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей трех генералов.

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, уволен министр внутренних дел по Чувашской Республике, генерал-майор полиции Сергей Неяскин.

Кроме того, в отставку отправлен начальник Сибирского юридического института МВД генерал-майор полиции Игорь Медведев.

Также освобожден от занимаемой должности начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН, генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев.

Ранее, как сообщал «Ридус», президент уволил генералов, связанных с делом журналиста Ивана Голунова.

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Комментарии (1)

  • Small 113159af56
    Ольга Козловасегодня, 18:35

    Хочется крикнуть «Наконец-то!»)) Парками стали заниматься и есть надежда, что за это лето губернатор распишет план по озеленению всех скверов и парков) Красносельским уже постепенно занимаются, хотя сколько писали петиций и жалоб прошлым градоначальникам, и всё без толку.

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Минобороны обнародовало список погибших в Баренцевом море моряков

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© Илья Виноградов/ТАСС

© Илья Виноградов/ТАСС

Министерство обороны России обнародовало имена подводников, погибших в понедельник, 1 июля, во время пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

В списке погибших членов экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата значатся:

  1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович
  2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович
  3. капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович
  4. капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович
  5. капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич
  6. капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович
  7. капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич
  8. капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич
  9. капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович
  10. капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович
  11. подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич
  12. капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич
  13. капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич
  14. капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич

Имена погибших с фотографиями опубликованы на сайте военного ведомства.

Ранее Министерство обороны перечислило звания погибших при трагических обстоятельствах моряков, отмечает газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», перед тем фотографии фотографии 14 погибших российских подводников были опубликованы в Сети.

В четверг в Кронштадте в Морском Никольском соборе пройдет панихида по погибшим, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Петербургской епархии.

«В ней примут участие 180 священников, которые приехали в Петербург накануне на совещание, связанное с 10-летием восстановления института военного духовенства», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, по официальной версии 14 российских моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате в Баренцевом море во время пожара из-за отравления продуктами горения. ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831, также известной как «Лошарик».

Судно занималось изучением дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. По словам президента Владимира Путина, состав команды был высокопрофессиональным: 7 капитанов первого ранга, 2 героя России.

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Североморске раскрылчасть подробностей аварии на исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Он также сообщил, что все 14 погибших подводников будут представлены к госнаградам.

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+0

Комментарии (0)

  • Small 113159af56
    Ольга Козловасегодня, 18:35

    Хочется крикнуть «Наконец-то!»)) Парками стали заниматься и есть надежда, что за это лето губернатор распишет план по озеленению всех скверов и парков) Красносельским уже постепенно занимаются, хотя сколько писали петиций и жалоб прошлым градоначальникам, и всё без толку.

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