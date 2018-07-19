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2017541

Самолет ВВС США сбросил на Флориду учебные бомбы

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Штурмовой самолет ВВС США сбросил учебные бомбы над американским штатом Флорида, сообщается на сайте военной базы Moody.

Экипаж штурмовика A-10C Thunderbolt II принял решение о сбросе боеприпасов после столкновения с птицей.

Инцидент произошел около от населенного пункта Суванни-Спрингс.

На землю упали три невзрывные бомбы BDU-33, весом 11 килограмм каждая. Эти снаряды имитируют 226-килограммовые бомбы M1a-82.

По данным военных, учебные боеприпасы содержат небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае их обнаружения нельзя до них дотрагиваться.

Сброшенные снаряды пока еще не найдены. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

База Военно-воздушных сил США Moody расположена на юге штата Джорджия, в 30 милях от границы с Флоридой.

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