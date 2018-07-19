Трехлетней девочке после вмешательства стоматолога удалили часть челюсти

В Башкирии трехлетней девочке после похода к стоматологу пришлось перенести несколько серьезных операций, в результате которых у нее была удалена часть челюсти, сообщает портал Mkset.ru.

Эта страшная история произошла четыре года назад. Девочка пожаловалась маме на зубную боль, та отвела дочь к поселковому стоматологу, который удалил ребенку зуб.

Однако боль не проходила. На следующий день врач удалил еще один зуб, заявив, что ничего страшного не произошло, молочные зубы скоро сами выпадут.

Но девочка продолжала плакать от боли, у нее поднялась температура до 39 градусов, пришлось вызывать скорую.

Спустя день стоматолог удалил еще один зуб и предложил прийти на осмотр через пять дней.

Однако вечером того же дня ребенку стало настолько плохо, что ее пришлось отвезти в районную больницу.

Там сказали, что ребенку необходимо делать операцию, однако сами не решились на это. Утром девочку отвезли в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу, где тут же положили на операционный стол.

В течение полутора месяцев ребенку сделали четыре операции, последняя из которых была по удалению сгнивших кусочков челюсти.

В определении районного суда, который изучил ситуацию и экспертизу страховой компании, сказано, что в результате всех лечебных мероприятий у девочки произошла деформация лицевого отдела черепа.

Врач, удалявший девочке зубы, во время судебного заседания пояснил, что работает стоматологом с 1983 года и разницы между взрослой и детской стоматологией не видит, а рентгеновский снимок он не сделал, потому что в поселке Кандры, где он рвал зубы ребенку, нет необходимого аппарата.

Сейчас девочке по имени Юлиана 7 лет. У нее деформировано лицо, ей необходимо имплантирование пластин и протезов.

Кто виноват в произошедшем, будет разбираться экспертиза.

Пока же республиканское министерство здравоохранения поручило главному врачу районной больницы, где испугались делать девочке операцию, устранить выявленные нарушения. Но как он будет это делать, вот вопрос, отмечает издание.