найти ×
   
  • USD +0.27
    63.50
  • EUR +0.20
    71.60
СохранитьСохранено0
×

104415

Технология редактирования генома CRISPR-Cas9 вылечила ВИЧ

Small 8c0837760a
  • 03 июля 2019, 13:02
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

Специалисты из медицинского центра Университета Небраски провели крупное исследование, в ходе которого им удалось полностью удалить ВИЧ из живого организма с помощью технологии редактирования генома CRISPR-Cas9.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах, но ученые уверены, что после дополнительных исследований, эту технологию можно будет применять и на людях.

Авторы работы пояснили, что самое опасное в ВИЧ то, что со временем он умеет маскироваться, и иммунная система его не замечает, позволяя распространяться по организму.

Когда вирус не занят размножением и распространением по всему телу, он может бездействовать и оставаться невидимым для иммунной системы. Как только ВИЧ начинает неконтролируемо «гулять» по организму, его крайне сложно остановить. Есть препараты, которые могут блокировать процесс размножения вируса, но полностью удалить ВИЧ из организма невозможно, — рассказали ученые.

В новом исследовании специалисты решили применить современную технологию редактирования генома для изгнания вируса из оргазма мышей.

Для этого они использовали CRISPR-Cas9 совместно с методом LASER ART, который способен медленно выводить ВИЧ из организма. Как только уровень содержания вирусов стал минимальным, специалисты использовали CRISPR-Cas9, чтобы вырезать поврежденные ДНК.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
553724360читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296592читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-5243805читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

20063541читать позжечитаю позже