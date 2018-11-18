Технология редактирования генома CRISPR-Cas9 вылечила ВИЧ

Специалисты из медицинского центра Университета Небраски провели крупное исследование, в ходе которого им удалось полностью удалить ВИЧ из живого организма с помощью технологии редактирования генома CRISPR-Cas9.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах, но ученые уверены, что после дополнительных исследований, эту технологию можно будет применять и на людях.

Авторы работы пояснили, что самое опасное в ВИЧ то, что со временем он умеет маскироваться, и иммунная система его не замечает, позволяя распространяться по организму.

Когда вирус не занят размножением и распространением по всему телу, он может бездействовать и оставаться невидимым для иммунной системы. Как только ВИЧ начинает неконтролируемо «гулять» по организму, его крайне сложно остановить. Есть препараты, которые могут блокировать процесс размножения вируса, но полностью удалить ВИЧ из организма невозможно, — рассказали ученые.

В новом исследовании специалисты решили применить современную технологию редактирования генома для изгнания вируса из оргазма мышей.

Для этого они использовали CRISPR-Cas9 совместно с методом LASER ART, который способен медленно выводить ВИЧ из организма. Как только уровень содержания вирусов стал минимальным, специалисты использовали CRISPR-Cas9, чтобы вырезать поврежденные ДНК.