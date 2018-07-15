NASA показало систему аварийного спасения корабля Orion в полете

Представители NASA заявили, что им впервые удалось провести испытания системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля Orion в полете. Сообщается, что тестовый запуск прошел успешно.

Напомним, что Orion — это пилотируемый многоразовый космический корабль, который разрабатывался NASA с начала 2000-х годов. Корабль рассчитан как на доставку груза, так и людей.

Например, при полётах на МКС, в экипаж Orion могут входить до 6 астронавтов, а при полете на Луну в космическом корабле будут находиться четыре астронавта. Предполагается, что в ближайшем будущем Orion отправит американских космонавтов к нашему спутнику, после чего инженеры начнут готовить корабль к марсианской миссии.

Во время недавних испытаний корабль Orion поднялся на высоту около десяти километров, после чего система аварийного спасения запустила двигатели и увела его от ракеты.

Мы долго готовились к этому тестированию, так как система аварийного спасения является одной из самых ключевых у пилотируемого космического корабля. Так как Orion изначально планировался как многоразовый космический корабль, для нас крайне важно сохранить безопасность полетов, — пояснили в агентстве.

Сообщается, что аварийная система состоит из двигателей, способных быстро увести капсулу с экипажем от неисправной ракеты.

Сначала инженеры испытывали систему в условиях космодрома, и только спустя почти 10 лет решились на тестирование в полете. До этого во время испытаний капсула взлетала с тренировочной площадки без запуска.

Для нового теста в полете NASA применило не полноценную ракету, а специально собранный ускоритель на базе твердотопливного двигателя SR-118.

Как видно из отчета испытаний, сначала ускоритель примерно за минуту вывел капсулу Orion на высоту около десяти километров, после чего на скорости 1,3 Маха включилась система аварийного спасения. Как и планировалось, система отвела от ракеты капсулу.

Ускоренный процесс испытаний можно посмотреть на видео внизу.