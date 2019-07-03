На «Авито» составили рейтинг городов с самым высоким ростом зарплат

Специалисты сервиса объявлений «Авито» составили рейтинг городов с самым высоким ростом зарплат, на вершине которого неожиданно оказался Барнаул, который одновременно находится в самом низу списка городов по показателю фактической средней зарплаты.

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года предсказуемо были зафиксированы в крупнейших городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 47,4 тысячи, в Екатеринбурге — 39,3 тысячи, в Новосибирске — 37,4 тысячи рублей.



Самые низкие зарплаты эксперты «Авито» зафиксировали в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей), передает РИА Новости.



Наиболее интересная часть исследования — список городов, где во втором квартале 2019 года зарплаты росли быстрее всего. Этими городами оказался Барнаул (рост на 11,6%), Москва (плюс 10,9%), Тюмень (плюс 10,2%), Новосибирске (плюс 9,4%), Екатеринбург (плюс 9,2%) и Тольятти (плюс 9%).

По сумме обоих показателей наиболее выгодно оказалось работать в Москве и Екатеринбурге — здесь и зарплаты относительно других городов высокие, и повышают их быстрее, чем в других местах.

Ранее эксперты Финансового университета при Правительстве РФ предсказали, что самые высокие темпы роста реальной заработной платы в 2019—2020 годах будут наблюдаться в Ленинградской области (7,1%) и Приморском крае (6,5%), а в среднем по стране реальный рост зарплаты россиян составит примерно 3%.

Напомним, по прогнозам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8%. В следующем — ожидается рост до 2%, а инфляция в России в конце 2019 — начале 2020 года по прогнозам составит около 5%. При этом большинство россиян не видит прямой связи между затраченными усилиями и оплатой труда и не очень рвется совершать трудовые подвиги.

В конце мая специалисты рекрутингового агентства назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России. Лидером в списке стала профессия батлера (управляющий домашним хозяйством), за его услуги работодатели готовы заплатить от 200 тысяч до полумиллиона рублей. Далее в рейтинге идет вакансия водителя грузовика с личным транспортным средством грузоподъемностью 10—20 тонн — он может заработать от 200 тысяч до 360 тысяч рублей.

